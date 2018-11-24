عميد بلدية تازربو: جميع الأجسام السياسية مسؤولة عما جرى في المدينة

حمّل عميد بلدية تازربو مفتاح القماطي حكومتي الوفاق والمؤقتة مسؤولية الإهمال الأمني في تازربو والذي أدى الى حدوث الهجوم الإرهابي الذي نفذه تنظيم داعش ليل الجمعة السبت على مركز الشرطة تازربو .

وأضاف تازربو في حديثه خلال تغطية خاصة حول أحداث الهجوم بثتها قناة ليبيا ، أنه عند الهجوم تم الاتصال بآمر المنطقة العسكرية في الكفرة بلقاسم الأبعج ، وابلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة لاتخاذ التدابير اللازمة .

وأشار إلى أن المنطقة بحاجة الى تأمين ، منوها الى أنه لم يلاحظ أي دور للحكومتين المؤقتة والوفاق ، رغم تواصلنا مع الحكومات مرارا لكن دون جدوى ، رغم وجود أهداف حيوية كالمنشآت النفطية .

وقال القماطي متسائلا : ” من المسؤول عن الجريمة ؟.

وأضاف أنه لا يوجد هناك أي تواصل مع المجلس الرئاسي ، وانما فقط مع الحكومة المؤقتة والقيادة العامة للقوات المسلحة ، وبالتنسيق معهم نتابع المجموعات الإرهابية المنتشرة بكثرة حول منطقتنا .

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