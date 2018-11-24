أكثر من 100 نائب يرشحون سيف النصر لعضوية الرئاسي

خاص218

تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب الليبي بعريضة رسمية، رشحوا خلالها عبد المجيد غيث سيف النصر لعضوية المجلس الرئاسي بديلاً عن العضو المستقيل موسى الكوني.

ووجه النواب العريضة إلى كل من مجلس النواب والمجلس الرئاسي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لافتين إلى الفراغ الناتج عن استقالة عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، ما أثر سلباً في التوازن الذي تأسس عليه بناء المجلس الرئاسي، فضلاً عن ما سببه من تدني مستوى الخدمات في ليبيا عامة وفي مناطق الجنوب الليبي على وجه الخصوص.

وحظيت العريضة بموافقة وتوقيع 102 نائباً و62 عضواً من المجلس الأعلى للدولة، مع توقعات بمزيد من الإقبال بين صفوف أعضاء المجلسين، فيما لا وجود لأيّ مؤشرات على مدى قبول المجلس الرئاسي بهذا المقترح، إذ لم يكشف في ما سبق عن نيته لملء هذا الفراغ في كراسي عضويته.

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