ارتفاع حصيلة هجوم “داعش” على مركز شرطة تازربو

تازربو-العنوان

قالت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة، اليوم السبت، إن عدد القتلى إثر الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة تازربو، وصل إلى 9 أشخاص و11 مصابًا.

وبحسب مكتبها الإعلامي طالبت وزارة الصحة المستشفيات العامة والقروية والمدن المحيطة بتازربو برفع حالة التأهب لاستقبال المصابين جراء الاشتباكات، مضيفًا أن الوزارة تعد شحنة محملة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي ستنطلق إلى المرافق الصحية في تازربو لدعمها في تسيير عملها الإنساني.

وكان قد لقي 9 أشخاص مصرعهم وإصابة 10 آخرين في هجوم إرهابي، نفذته عناصر تابعة لتنظيم “داعش” على مركز شرطة تازربو، أمس الجمعة.

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