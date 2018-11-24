حرس المنشآت النفطية في تازربو : المنشآت في خطر وامكانياتنا تحت الصفر

طالب رئيس حرس المنشآت النفطية في تازربو محبوب الزوي، جميع الجهات المختصة بتزويد الحرس بالأسلحة والآليات والعتاد اللازم ليتمكن من حماية المنشآت النفطية ، وصد أي هجوم إرهابي قد تتعرض له تلك المنشآت مستقبلاً .

وبيّن خلال حديثه خلال التغطية الخاصة التي بثتها قناة ليبيا أمس الجمعة بالتزامن مع الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو، أن إمكانيات الحرس تحت الصفر، وعلى الرغم من ذلك تصدى حرس المنشآت النفطية بما لديه من أسلحة كلاشن للهجوم الإرهابي .

وأضاف أن الحرس طالب كافة الجهات المختصة بتوفير ما يلزمه من امكانيات ، ولكن إلى الآن بلا جدوى، مشدداً على أن المنشآت النفطية الليبية في خطر في حال لم يتم دعم الحرس، أو توفير الحماية الأمنية اللازمة.

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