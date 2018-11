مواصلات المؤقتة تطالب شركات الطيران باتباع سياسات التقشّف

المتوسط:

أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية الجمعة من برشلونة إطلاق عملية إنقاذ مشتركة لمهاجرين قبالة سواحل ليبيا، حيث لم تعد تتواجد أي سفينة مساعدة منذ أواخر سبتمبر.

وتشارك في العملية ثلاث سفن هي “أوبن آرمز” التابعة لمنظمة “بروآكتيفا أوبن آرمز″ الإسبانية، و”سي ووتش 3” التابعة لمنظمة “سي ووتش” الألمانية، و”ماري جونيو” التابعة لمنظمة “ميديتيرانيا” الإيطالية.

وتجوب السفن الثلاث منذ الجمعة المياه الدولية بين إيطاليا وليبيا.

ومنذ آخر عملية إنقاذ نفّذتها السفينة “أكواريوس” نهاية سبتمبر لم تعد تتواجد في المنطقة أي سفينة تابعة لمنظمة غير حكومية.

وأُجبرت السفينة “أكواريوس” المستأجرة من منظمتي “أطباء بلا حدود” و”أس أو أس المتوسط” على الرسو في مرفأ مرسيليا الفرنسي بعد أن منعتها سلطات كل من جبل طارق وبنما من رفع علميهما.

والثلاثاء طلب القضاء الإيطالي وضعها تحت الحراسة على خلفية مخالفتها انظمة معالجة المخلفات.

