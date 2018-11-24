مجلس الدولة يدين هجوم تازربو الإرهابي

دان مجلس الدولة الهجوم الذي استهدف مركز شرطة ببلدية تازربو وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى.

واعتبر المجلس في بيان له أن الهجوم عمل مناف لأخلاق ديننا الحنيف وتعاليمه وللأعراف الإنسانية داعيا حكومة الوفاق إلى أداء واجبها ببسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين في هذه العملية ومنع أي محاولات قادمة”.

وأوضح المجلس “أن هذه العمليات الإرهابية والممارسات الإجرامية تستغل حالة الانقسام السياسي لضرب الاستقرار” داعيا “كافة الأطراف الوطنية إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود في مواجهة هذه المجموعات المارقة” مجددة الدعوة لأعضاء مجلس النواب للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسة لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها البلاد”.

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