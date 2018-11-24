الليبية للاستثمار: لم نتورط في تمويل المُسلحين 

أصدرت المؤسسة الليبية للاستثمار بياناً قالت فيه أنها أجرت تحقيقاً بشأن الأموال الليبية المُجمدة لدى مصرف يوروكلير في بلجيكا، كشف أنه لم يتم تسجيل أي حادثة إساءة باستخدام أموال المؤسسة منذ تعيين مجلس إدارتها الحالي في يوليو 2017.

وأشارت المؤسسة في بيانها إلى أن كافة الأموال التي تم التصرف بها كانت لدواعي تغطية تكاليف الاستثمارات التي تقوم بها، ووفقاً للأحكام القانونية المسموح بها.

وشددت المؤسسة الليبية للاستثمارعلى أن التحقيق الذي أجراه فريق من المختصين بشؤون المالية والخزينة لم يكشف عن أي جرائم تمويل لمجموعات مُسلحة من حسابات المؤسسة.

وحول مدفوعات فوائد الودائع المُجمدة لدى مصرف يوروكلير في بلجيكا، التي ثار التساؤل حولها مؤخراً، ذكرت المؤسسة في بيانها أن بلجيكا تعتمد على تفسير مفاده: “أن فوائد الأصول الخاضعة للعقوبات لا تخضع لحكم التجميد على الأرصدة ذاتها”.

يُشار إلى أن تقارير سابقة كانت قد أكدت أن فوائد أرصدة المؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا قد صُرفت لصالح تمويل جماعات مُسلحة في ليبيا.

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