بلدية سبها تستلم مستلزمات طبية للقطاع الصحي بالمدينة

قال عميد بلدية سبها حامد الخيالي، إن البلدية استلمت 16 حاضنة أطفال حديثي الولادة من إيطاليا، وكميات كبيرة من الأدوية التي وصلت من طرابلس، وسيجري توزيعها على المستشفيات بالمدينة.

وأوضح الخيالي في تصريح للرائد، أن البلدية ومن خلال زياراتها ولقاءاتها بعدة منظمات وسفراء تعمل على توفير عدد كبير من الاحتياجات الخاصة بالمدينة، مشيرا إلى أن وزارة الحكم المحلي تعاني قلة الإمكانيات، وأن خدماتها تقتصر على الجهات القريبة وذات النفوذ.

وأضاف الخيالي، أن البلدية تمكنت من تشغيل الطاقة الشمسية في مركز سبها الطبي، ووفرت عددا من الأجهزة في قسم العمليات وغسيل الكلى، موضحا أن المركز الآن يستطيع إكمال عملية جراحية أو إجراء غسيل للحالات المستعجلة في الفترات التي تشهد طرح الأحمال الكهربائية .

وذكر الخيالي، أن البلدية وفرت عبر المنظمات الإنسانية الخارجية عددا كبيرا من المستلزمات الصحة والكراسي الطبية والمعدات الخاصة بالتحاليل والمختبرات الطبية الخاصة بالمستوصفات.

يشار إلى أن القطاع الصحي بالجنوب بصفة عامة يعاني من نقص في الكوارد الطبية والأدوية منذ سنوات.

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