مجلس الدولة معلقاً على هجوم تازربو: على حكومة الوفاق أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين

ليبيا – أعرب مجلس الدولة في بيان له عن إدانته وإستنكاره بأشد العبارات عملية الهجوم الإرهابي التي استهدفت مركز شرطة ببلدية تازربو أمس الجمعة والتي سقط على إثرها عدد من الضحايا والجرحى.

مجلس الدولة إعتبر في بيانه تلقت المرصد نسخة منه أن هذا العمل مناف لأخلاق الدين الحنيف وتعاليمه وللأعراف الإنسانية، داعياً حكومة الوفاق إلى أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين واتخاد الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين في هذه العملية ومنع أي محاولات قادمة.

وشدد المجلس على أن مثل هذه العمليات الإرهابية والممارسات الإجرامية تستغل حالة الانقسام السياسي لضرب الاستقرار لذلك على كافة الأطراف الوطنية توحيد الصفوف وتكثيف الجهود في مواجهة هذه المجموعات المارقة.

كما جدد المجلس دعوته لأعضاء مجلس النواب للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها البلاد.

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