المجلس الرئاسي: يؤكد إصراره على محاربة الإرهاب

دان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الهجوم الإرهابي الذي استهدف تازربو داعيا إلى توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب في ليبيا.

وقدم المجلس الرئاسي في بيان له “التعازي لأهالي شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة داعيا الله أن يعجل بشفاء المصابين”.

وأكد المجلس أن ليبيا “تواجه عدوا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقرارها” مجددا الدعوة إلى “توحيد الصف والجهود لمواجهته أينما تواجد والى أن يتم القضاء عليه وتخليص (ليبيا)من شروره”.

وأكد المجلس الرئاسي أن “مثل هذه الجرائم لن تزيده سوى الإصرار على محاربة الإرهاب بكل صوره وإشكاله وتسخير جميع الإمكانيات لتحقيق ذلك”.

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