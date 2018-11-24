اخبار ليبيا الان

حرس المنشآت النفطية في تازربو يطالب بتزويده بالسلاح لمواجهة التعديات

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

وأضاف أن الحرس طالب كافة الجهات المختصة بتوفير ما يلزمه من امكانيات ، ولكن إلى الآن بلا جدوى، مشدداً على أن المنشآت النفطية الليبية في خطر في حال لم يتم دعم الحرس، أو توفير الحماية الأمنية اللازمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك