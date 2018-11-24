حرس المنشآت النفطية في تازربو يطالب بتزويده بالسلاح لمواجهة التعديات

وأضاف أن الحرس طالب كافة الجهات المختصة بتوفير ما يلزمه من امكانيات ، ولكن إلى الآن بلا جدوى، مشدداً على أن المنشآت النفطية الليبية في خطر في حال لم يتم دعم الحرس، أو توفير الحماية الأمنية اللازمة.
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صحيفة المتوسط الليبية
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