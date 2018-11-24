الرقابة عن الأغذية يستأنف عمله في ميناء الخمس

أخبار ليبيا24

استأنف مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية العمل بميناء الخمس البحري بعد توقف العمل به منذ أكتوبر الماضي بسبب خروج الميناء عن سيطرة الأجهزة الأمنية والمختصة بالدولة.

وجاء استئناف العمل في الميناء عقب اتفاق مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية مع وجهاء وأعيان المدينة والمسؤولون بها خلال الاجتماعات الفترة الماضية لبحث عودة عمل وحدة مركز الرقابة عن الأغذية والأدوية.

وتم الاتفاق على أن يكون الميناء تحت رقابة مركز الرقابة على الأغذية و الأدوية و الجهات الضبطية بالمنفذ، وذلك لضمان عدم دخول أي سلعة غير مطابقة للمواصفات القياسية الليبية.

يشار إلى أن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا أعلن في أواخر أكتوبر الماضي إيقاف عمله ، في ميناء الخمس ؛ لأنه خارج سيطرة الجهات المختصة في الميناء.

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