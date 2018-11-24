برنامج بقيمة 50 مليون يورو لدعم القطاع الخدمي في ليبيا

يعتزم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا.

ويأتي ذلك ضمن إطار برنامج تبلغ قيمته 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية، حيث يحتاج 670,500 مواطن ليبي إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي.

من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، آلن بوجيا، أن هذا البرنامج يعد أكبر برنامح ممول من قبل الاتحاد الأوروبي من خلال الدعم المباشر لتحسين جودة الخدمات العامة المقدمة من طرف البلديات الليبية.

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