جمعة: وزارة التعليم ستحترم حكم القضاء

قال وكيل وزارة التعليم عادل جمعة، السبت، إن محكمة استئناف طرابلس أصدرت حكما يلغي قرار وزير التعليم عثمان عبد الجليل بشأن إلغاء نتائج امتحانات طلبة الشهادة الثانوية ببلدية زوارة.

وأضاف جمعة، وفق حسابه الرسمي على تويتر، أن الوزارة لم تستلم حتى الآن أي حكم من المحكمة، ولكنها ستحترم حكم القضاء، وستنفذه بعد اتخاذ الإجراءات المعنية من الوزارة.

وكان وزير التعليم عثمان عبد الجليل أصدر قرارا في 14 أغسطس الماضي يقضي بإلغاء نتائج امتحانات الدور الأول من الشهادة الثانوية ببلدية زوارة بعد نسبة النجاح الكبيرة للطلاب.

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