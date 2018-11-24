ليبيا على طاولة مباحثات سودانية ألمانية

تناول جانب من لقاء جمع وزيري خارجية السودان الدرديري محمد وألمانيا “كونو ماس” التطورات الجارية في الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

ووفقا لبيان للخارجية السودانية فقد قدم محمد خلال اللقاء الذي عقد في برلين إيجازا بشأن تطورات الأزمة الليبية وجهود السودان في حلها من خلال استضافة الخرطوم مؤتمر دول جوار ليبيا نهاية الشهر الحالي.

وأشار البيان إلى تطابق وجهات النظر السودانية الألمانية بشأن دعم الاستقرار الإقليمي وتوحيد الموقف الدولي حيال ليبيا مع أهمية تعاون برلين والخرطوم في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

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