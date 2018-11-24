8 قتلى و10 جرحى و12 مخطوفا حصيلة الهجوم الإرهابي على تازربو

قال مدير الأمن في تازربو حميد السنوسي، السبت، إن حصيلة القتلى في الهجوم الذي شنته عناصر تابعة لتنظيم الدولة على مركز الشرطة بالمدينة بلغ 8 أشخاص بين أفراد أمن ومدنيين و11 جريحا، فيما اختطفت المجموعة المهاجمة 12 شخصا آخرين.

وأضاف السنوسي في تصريح للرائد، أن الوضع اليوم في المدينة هاديء وطبيعي، مبينا أن قوات أمنية وصلت من الكفرة واجدابيا، وهي تطارد الآن هذه الفلول، مشيرا إلى أن عددا من المختطفين نجحوا في الفرار منهم، وأكدوا أن هناك عددا كبيرا من الجرحى والقتلى في صفوف المهاجمين.

يذكر أن عناصر يرجح أنها تابعة لتنظيم الدولة هاجمت عصر الجمعة مدينة تازربو، وقتلت عددا من أفراد الأمن، وموقوفين بمركز الشرطة، واختطفت عددا آخر، ولاذت بالفرار بعد اشتباكات دارت بينها وبين شباب المدينة.

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