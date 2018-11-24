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استئناف العمل في بلدية سبها بعد الاتفاق مع المحتجين

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أكد عميد بلدية سبها حامد الخيالي، السبت، استئناف عمل المجلس البلدي من داخل مقره بعد التوصل لاتفاق مع المحتجين الذين أعلقوه الأسبوع الماضي.

وقال الخيالي، في تصريح للرائد، إن أعضاء المجلس ومن خلال الاجتماع بالمحتجين وسماع  مطالبهم قدموا شرحا وافيا لهم حول الظروف التي تعمل فيها البلدية، وتواضع إمكانياتها، مضيفا أن المحتجين تفهموا ذلك، وأن مطالبهم تمثلت في تحسين أوضاعهم المعيشية، وإيجاد حل لمشاكل التعليم والصرف الصحي والمشاكل الصحية بالمدينة .

يشار إلى أن محتجين أغلقوا مقر المجلس البلدي لأكثر من أسبوع في سبها؛ احتجاجا على أداء البلدي تجاه المواطنين.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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