سبها الطبي يستقبل شحنة مُعدات طبية

استقبل مركز سبها الطبي شحنة مُعدات طبية مُقدمة من الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أصل 3 شحنات مُخصصة لبلديات في منطقة الجنوب.

وأوضح المدير المُساعد العام لمركز سبها الطبي، أحمد بو عقيلة، أن الشحنة الطبية احتوت على إبر أنسولين وحضانات أطفال، ومُعدات أساسية كانت تنقص المركز.

وأشار عميد بلدية سبها، حامد رافع، إلى أنّ المُساعدات الطبية المُقدمة من الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تستهدف 3 بلديات في منطقة الجنوب، بحاجة لمُساعدات طبية عاجلة بينها سبها.

وطالب عميد البلدية المواطنين المُترددين على مركز سبها الطبي بالمُحافظة على المُعدات والأجهزة الجديدة التي استلمها مؤخراً.

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