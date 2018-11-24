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سبها الطبي يستقبل شحنة مُعدات طبية

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل مركز سبها الطبي شحنة مُعدات طبية مُقدمة من الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، من أصل 3 شحنات مُخصصة لبلديات في منطقة الجنوب.

وأوضح المدير المُساعد العام لمركز سبها الطبي، أحمد بو عقيلة، أن الشحنة الطبية احتوت على إبر أنسولين وحضانات أطفال، ومُعدات أساسية كانت تنقص المركز.

وأشار عميد بلدية سبها، حامد رافع، إلى أنّ المُساعدات الطبية المُقدمة من الحكومة الإيطالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تستهدف 3 بلديات في منطقة الجنوب، بحاجة لمُساعدات طبية عاجلة بينها سبها.

وطالب عميد البلدية المواطنين المُترددين على مركز سبها الطبي بالمُحافظة على المُعدات والأجهزة الجديدة التي استلمها مؤخراً.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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