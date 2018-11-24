المجلس البلدي الكفرة يدعو لحماية مقدرات الليبيين في مناطق الجنوب

طالب المجلس البلدي الكفرة، كافة الجهات العسكرية والسياسية في ليبيا، بضرورة فتح تحقيق حول الأحداث في الجنوب الشرقي، والعمل على إتخاذ التدابير اللازمة لحماية أهل الكفرة وتازربو، إلى جانب حماية مقدرات الليبين من مياه ونفط.

وأكد المجلس في بيان على خلفية الهجوم الإهرابي الذي استهدف مرك شرطة في تازربو أمس الجمعة، وضع كافة امكانياته الطبية تحت تصرف أهالي تازربو، حيث تحركت الإمدادات الطبية وسيارات الإسعاف بشكل فوري للتواجد هناك وتقديم المساعدة اللازمة، إلى جانب تحرك الكتائب المسلحة والمتطوعين بتوجيه من آمر منطقة الكفرة العسكرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا