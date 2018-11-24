رئيس مجلس النواب يدين الهجوم الإرهابي على تازربو

القبة-العنوان

أدان رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، الهجوم الغادر على تازربو، معتبرا إياه عملا إرهابيا من قبل عناصر إرهابية خارجة عن القانون.

وبحسب تصريح للمستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي، اليوم السبت، دعا رئيس مجلس النواب الجهات المسؤولة العسكرية والأمنية القبض على المنفذين الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي من قتل للأرواح البريئة وجرح عدد من المواطنين وتدمير لمقار حكومية وخاصة.

وطالب رئيس مجلس النواب الجهات العسكرية والأمنية على تقديمهم للعدالة لينالوا عقوبتهم جراء عملهم الإجرامي الذي قاموا به.

وتقدم صالح بالتعازي لأهالي الشهداء وأهالي تازربو عامة، ودعا صالح رئاسة الوزراء ووزارة الصحة القيام بعلاج الجرحى بالمستشفيات الداخلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وعلاج من يستوجب علاجه بالخارج.

ودعا رئيس مجلس النواب كافة مكونات الشعب الليبي أن تتحد وتتضافر في جهودها بمساندة الجيش الوطني والجهات الأمنية والمخابراتية لمحاربة الإرهاب والخارجون عن القانون الذين عاثوا فسادا وخرابا ودمارا وقتلا حتى تقضي على الإرهاب والفوضى في كافة انحاء البلاد لتنعم بالأمن والأمان والاستقرار وترسيخ وتحقيق دولة المؤسسات والقانون في ليبيا.

وكان قد لقي 9 أشخاص مصرعهم وإصابة 10 آخرين في هجوم إرهابي، نفذته عناصر تابعة لتنظيم “داعش” على مركز شرطة تازربو، أمس الجمعة.

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