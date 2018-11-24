مجلس النواب يطالب بملاحقة منفذي هجوم تازربو

أدان مجلس النواب، الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرقى البلاد والذي أسفر عن مقتل 9 شهداء مدنيين وشرطيين، وإصابة 15 آخرين فضلا عن اختطاف نحو الـ20 على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله.

من جانبه ناشد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الجهات المسؤولة العسكرية والأمنية بالقبض على الذين قاموا بهذا العمل الإرهابي وتقديمهم للعدالة، وتوقيع العقوبات اللازمة عليهم، كما دعا الحكومة المؤقتة ووزارة الصحة بأن تتكفل بعلاج الجرحى بالمستشفيات الداخلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وعلاج من يستوجب علاجه بالخارج.

وطالب صالح كل مكونات الشعب بالتعاون مع الجيش والأجهزة الأمنية وتوحيد جهودهم لمحاربة الإرهاب والخارجين عن القانون في كل أنحاء البلاد.

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