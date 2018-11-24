الوطنية لحقوق الإنسان تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز شرطة تازربو

أخبار ليبيا24- خاص

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن إدانتها واستنكارها الهجوم الإرهابي لعناصر تنظيم “داعش”، الذي استهدف مركز للشرطة بمدينة تازربو مساء يوم أمس الجمعة.

واعتبرت اللجنة في بيان لها هذه العملية الإرهابية دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب والجماعات والكيانات المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا.

وجددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التأكيد على أن حجم التحديات الأمنية وحالة الفراغ الأمني واستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي يشكل البيئة المناسبة التي يتنامى ويتوسع فيها خطر الإرهاب والتطرف ويتصاعد فيها خطره في البلاد، مما يستدعي توافقًا عاجلًا بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

وشددت اللجنة على ضرورة الإسراع في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها المبذولة، لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والقضاء عليه، أمام تزايد التهديدات الإرهابية وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد مؤشرات جرائمه الخطيرة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جميع مكونات المجتمع الليبي وجميع الأطراف السياسية والاجتماعية الليبية والقوى الوطنية بضرورة توحيد الجهود والمساعي المبذولة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا واجتثاثه من جذوره.

يشار إلى أن عناصر من تنظيم الدولة الإرهابي “داعش” شنت مساء أمس الجمعة هجوما على مركز شرطة تازربو والذي أسفر عن وقوع 7 ضحايا من بينهم اثنين مدنيين وأربعة عناصر أمن بمركز الشرطة ، وكذلك عدد من المختطفين وعدد من الجرحى والمصابين جراء الهجوم .

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