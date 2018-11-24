رئيس أعيان تازربو: نطالب بحماية عسكرية أمنية لمنطقتنا

طالب رئيس حكماء وأعيان تازربو الللافي بدر الدين، القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وجميع الجهات المعنية بتأمين المنطقة بالقوات الأمنية، والسلاح والعتاد اللازم للتعامل مع أي هجوم إرهابي يستهدف منطقتهم مستقبلاً .

وأضاف خلال حديثه في تغطية خاصة بثتها قناة ليبيا بالتزامن مع الهجوم الإرهابي الذي استهدف مركز الشرطة في تازربو أمس الجمعة ، أن المجموعة الإرهابية استغلت بعد المنطقة ودخلت إلى مركز الشرطة، وقتلت عددا من أفراده والسجناء .

ولفت بدر الدين إلى أنه تم التواصل مع الحكومات والأجهزة الأمنية مراراً للمطالبة بتأمين المنطقة ولكن بلا جدوى ، حيث لا توجد أية قوة عسكرية حامية للمنطقة.

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