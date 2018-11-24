حصيلة ضحايا هجوم تازربو الإرهابي

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة أن حصيلة جرحى الهجوم الإرهابي على مديرية أمن تازربو أمس الجمعة، بلغت 11 جريحاً، نُقلوا جميعا إلى مستشفى “الشهيد امحمد المقريف” باجدابيا.

وكان مكتب الإعلام بمنطقة الخليج العسكرية قد أعلن في بيان له حول الحادثة سقوطَ 7 قتلى.

وتم نقل المُصابين إلى مستشفى أوجلة القروي حيث تلقوا الإسعافات الأولية هناك، ومن ثم جرى تحويلهم إلى مستشفى “الشهيد امحمد المقريف” لاستكمال العلاج.

وأعلنت منطقة الخليج العسكرية رفع حالة الاستنفار بمنطقة الكفرة وخروج قوة عسكرية لمُلاحقة بقايا الجماعات الإرهابية التي هربت بعد الهجوم.

بدورها، رفعت وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة حالة الطوارئ لدى كافة المراكز الطبية المُحيطة بمنطقة تازربو استعداداً لاستقبال أيّ حالة طارئة

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