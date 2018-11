المتوسط:

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنها ستعمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في إطار برنامج “التعافي والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية” المموّل من الاتحاد الأوروبي على تعزيز وصول المواطنين للخدمات الأساسية في ليبيا.

وسيتم في إطار هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته 50 مليون يورو دعم 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا من أجل تعزيز وصول المواطنين لخدمات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي والخدمات الاجتماعية. كما سيعمل البرنامج الإنمائي واليونيسيف على المستوى الوطني لجمع البيانات اللازمة لإرشاد عملية صنع القرار وبناء قدرات الوزارات والشركاء الوطنيين.

The post الاتحاد الأوروبي: 50 مليون يورو لدعم 24 بلدية في ليبيا appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية