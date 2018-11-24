تحت ضغط شعبي.. الأفريقية القابضة توقف قرار شركات الطيران بشأن رفع أسعار تذاكرها لأجل غير مسمى

ليبيا – طلبت الشركة الليبية القابضة من شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الإفريقية المملوكتان لها وقف الإجراء المتعلق برفع أسعار التذاكر والمقرر مع بداية شهر 12القادم ، لأجل غير مسمى .

وكانت الإفريقية القابضة قد أصدرت بيانا يوم أمس تحصلت المرصد على نسخة منه أوضحت فيه أسباب الشركتين لرفع الأسعار لكنها عادت وطلبت من مجلسي إدارة الشركتين ، ضرورة ايقاف الإجراء الذي ترتبت على تغيير سعر صرف الدينار الليبي من خلال رفع رسوم شراء العملة الاجنبية التي تعتمد عليها الشركة في تعاملاتها ، معتبرةً أن الزيادة المقترحة بمقدار 183% جاءت متسرعة ودون دراسة اقتصادية متكاملة.

وحسب البيان فأن الإجراء سيتوقف لأجل غير مسمى حتى تتم دراسته بشكل كامل ومناقشته مع المؤسسات الحكومية ومصرف ليبيا المركزي ، مرجعاً قرار الالغاء إلى الردود السلبية لشريحة واسعة من المواطنين على قرار زيادة أسعار تذاكر الطيران .

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وقد أصدر رئيس مجلس إدارة الخطوط اليبية الطيار خالد التيناز، بياناً يوم أمس قال فيه بأنهم:” طلبوا من مصرف ليبيا المركزي استثناء شركات الطيران الوطنية من قرار سعر الصرف الأخير، خوفاً من أن يقع أثر ذلك على المواطن ، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض”.

ورأى التيناز أن :”الأولى بالناس الاحتجاج على القرار الجائر الصادر عن المركزي وليس على ما ترتب عليه من قرارات وضعت شركات الطيران بين مطرقة المركزي وسندان المواطن ، وشركات الطيران لن يستمر صمودها طويلاً ” مضبفاً بأنهم سيستمرون بالاسعار القديمة حتي يقضي الله أمرا كان مفعولا وقوفاً مع المواطن والي جانبه دائماً كما عهدنا حسب قوله .

تخبط وتضارب في المعلومات

وكانت الخطوط الليبية قد أصدرت بياناً الخميس أعلنت فيه رفع اسعار تذاكر الطيران بدأ من 1 ديسمبر 2018 ، واشترطت استخدام التذاكر التي تم بيعها قبل هذا التاريخ أو الزام المشتري بدفع الفارق في حال لم يتم استخدام التذكرة، ولم تذكر الشركة في إعلانها ، نسبة الزيادة الجديدة في اسعار التذاكر ولا أسعار التذاكر بعد الزيادة وتركت الأمر مفتوحاً للمهتمين بزيارة مكاتبها .

لكن الشركة وعبر ناطقها الإعلامي محمد قنيوة صرحت لقناة التناصح الخميس أرجعت زيادة الأسعار إلى عدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي فرض الرسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية مما دفع الشركة لإقرار الزيادة على التذاكر بحيث تسجل ما قيمته 183 % على قيمة التذكرة السابقة، وهي نفس قيمة الزيادة التي وضعتها الحكومة.

ولم تمر الا ساعات حتى حذت الخطوط الإفريقية حذو الخطوط الليبية وصرح المتحدث الرسمي باسمها ”عمران الزبادي” لقناة ليبيا روحها الوطن أن شركة الخطوط الجوية الأفريقية ستضاعف أسعار تذاكرها إلى حوالى 3 أضعاف ابتداءً من الأول من ديسمبر القادم.

وأوضح الزبادي أن قرار رفع الاسعار جاء نظرا لقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (1300) لسنة 2018 الصادر في 12 سبتمبر 2018 بشأن فرض رسم على مبيعات النقد الأجنبي، وعدم استثناء شركات الطيران من هذا القرار بالرغم من كافة المناشدات المتكررة التي قامت بها الشركات الوطنية منذ صدوره ، مبيناً بأن شركتهم مضطرة للاستجابة لهذا القرار بعد أن جوبهت مطالباتها بالرفض حيث أن القرار سوف يؤثر سلباً على ارتفاع أسعار التذاكر والتي بالتأكيد سيتحمل أعبائها المسافر والمواطن، وستؤثر أيضاً على حركة النقل الجوي بشكل عام.

شركات الطيران لا تتحمل مسؤولية رفع الاسعار

ومن وجهة نظر الطيار في شركة الخطوط الليبية كابتن صلاح اللموشي فأن :” الشركة لا تتحمل مسؤولية رفع السعر فقيمة الزيادة ستتجه مباشرة للحكومة كرسوم أضافية على سعر العملة الصعبة ضمن الضرائب السيادية ، التي أقرت على الشركة منذ الشهر الماضي والتي كلفتنا حتى الأن قرابة 8 مليون خسائر ، ولن تسهم لا في تحسين الخدمات ولا تطوير الأداء في الشركة ، التي وصل العجز فيها لما يقرب عن مليار ونصف بسبب تحييد أكثر من 36 طائرة من اسطول الشركة التي تعتمد فقط على 4 طائرات في الوقت الحالي ، الناتجة عن الاشتباكات على مدار الأعوام الماضية وعدم القدرة على تعويضهم”.

وأضاف :” عملنا اليوم يقتصر على وجهات معينة ،والتي ترتب عليها كل هذه الخسائر ، في مقابل تعثر التحويلات وتأخرها وهناك الأن أكثر من 118 حوالة بحوالي 100 مليون دينار ليبي متأخرة سيتم الأن صرفها بسعر مرتفع وفق زيادة الرسوم لتصل لأكثر من 300 مليون دينار وعلى الشركة تحمل النتائج”.

ولفت اللموشي الي أن الشركة التي تحولت منذ 2006 وفق القرار رقم (13) الى شركة مساهمة لم تعد مملوكة للدولة الليبية ولا تمتلك فيها سوى أسهم وتعامكل وفق قانون الشركات الخاصة ولا تتلقى أي دعم مالي في المقابل ، وأصبح عملها يقتصر على جباية الضرائب للدولة ، وتبلغ نسبة مدفوعاتها بالعملة الصعبة الى 70% تشتمل على قيمة الوقود وفق السعر الدولي والخدمات ورسوم العبور والهبوط وغيرها ، وعلى المواطن الرجوع للتذكرة وسيتضح له القيمة الفعلية التي تتلقاها الشركة أما باقي المبالغ المفروضة والتي سيضاف عليها الرسم الجديد عندما يسري قرار رفع قيمة التذكرة ، وهذا ما يجب أن يفهمه المواطن.

القرار المتوقف كان مفاجيء للجميع وأحدث رد فعل غاضب وسريع في الشارع أدى لإيقافه بشكل سريع ، على اعتبار توقع بدء الزيادة مع بدء العام وبشكل تدريجي ، على أن تلتقي وجملة التدابير المتوقع أن تخفف على المواطن ، ومنها صرف المرتبات في مواعيدها مع الزيادات والعلاوات المتوقفة وتوفير السيولة في كامل البلاد ، وصرف مخصصات أرباب الأسر ، واستبدال الدعم في السلع الأساسية والمحروقات بدعم مالي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية