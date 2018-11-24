محاكمة ليبي ومصريين بتهمة تزوير تأشيرات سفر

قررت النيابة العامة المصرية إحالة ليبي و6 مصريين للمحاكمة بعد أن أفضت التحقيقات معهم إلى اتهامهم بتزوير تأشيرات دخول إلى ليبيا.

ووفقا لما ورد من أنباء بالخصوص في موقع اليوم السابع الإخباري المصري، فقد كشفت تحقيقات النيابة إلقاء القبض على المتهمين الـ7 خلال تقديمهم أوراق سفر وتأشيرات مزورة لمكتب العمل بمنطقة الجمالية في القاهرة.

ونقل الموقع عن النيابة قولها إن التحريات والتحقيقات بينت أن المتهم الرئيسي في القضية هو ليبي الجنسية وتم اتهامه بتزوير تأشيرات السفر ومخالفة قرار الخارجية المصرية بمنع منح التأشيرات إلى ليبيا.

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