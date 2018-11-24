الرئاسي الليبي يدين استهداف مركز شرطة تازربو، ويدعو لتوحيد الصف لمواجهة الإرهاب

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن إدانته واستنكاره بشدة الهجوم “الإرهابي” الذي وقع أمس الجمعة واستهدف مركز شرطة تازربو.

وأكد المجلس في بيان له الجمعة، على أن مثل هذه الجرائم لن تزيده سوى الإصرار على محاربة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وتسخير جميع الامكانيات لتحقيق ذلك.

وأشار المجلس الرئاسي، إلى أن البلاد تواجه عدوًا يمتهن الإرهاب ويستهدف استقراره، مجددا دعوته إلى توحيد الصف والجهود لمواجهته أينما تواجد إلى أن يتم القضاء عليه وتخليص البلاد من شروره.

وقدم المجلس الرئاسي، أحر تعازيه لأهالي شهداء الواجب من رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه الجريمة البشعة، وفق ما ذكر البيان.

ولقي تسعة أشخاص على الأقل وجرح أكثر من عشرة أخرين، جراء هجوم مسلح على مركز شرطة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا، مساء أمس الجمعة من قبل مسلحين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع ليبيا الخبر