إعلام خارجية الوفاق: كل مراسل يتم إعتماده سيقوم بزرع برتقالة تذكارية

ليبيا – أقامت إدارة الاعلام الخارجي التابعة لخارجية الوفاق الاربعاء الماضي إحتفالية لأفتتاح المركز الليبي الدولي للإعلام والتواصل ، وقام المشاركون بغرس شجرة برتقال في حديقة المركز في هذه المناسبة.

إدارة الاعلام الخارجي أوضحت بأن المراسلون وضيوف الاحتفالية قاموا في صورة تجسد إرادة الخير والمحبة والنقاء بزرع شجرة ستفيء بظلالها وتذكر الأخرين بارادة من زرع الخير وتربط الضيوف بعمق الصداقة ودوام المحبة بحسب تعبير الادارة.

وأضافت :” الأستاذ أحمد عمر الأربد صرح بأن هذا التقليد سيعتمد و يصبح لكل صحفي او مراسل اجنبي ليغرس شجرة تكون رمزاً للتواصل وعنوان للمحبة” .

وكشفت إدارة الاعلام الخارجي بان المشاركون في الاحتفالية اشادوا بهذه اللمسة لما فيها من معاني عميقة تربط جذور الصداقة و تعمل على ترسيخها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية