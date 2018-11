«تعليم الوفاق» تتعاون مع «الوطني للأمراض» لإطﻻق حملة تطعيمات

المتوسط:

في إطار تفعيل برنامج التعاون والشراكة مع الجهات الرسمية في الدولة مع وزارة التعليم بحكومة الوفاق، في مجال التوعية الاجتماعية والصحية، شاركت إدارة الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية، في ورشة العمل التي يعتزم المركز الوطني للأمراض بطرابلس من خلالها إطﻻق الحملة الوطنية لتعزيز ثقافة تقبل التطعيمات والتحصينات الإضافية ضد الحصبة والحميراء وشلل الأطفال للفئات العمرية من يوم1 إلى ماقبل15 سنة.

واستهدافت الورشة مديري ورؤساء الأقسام بمكاتب الخدمة الاجتماعية والصحة المدرسية ليكونوا النواة الأولي في نشر هذه الثقافة داخل المؤسسات التعليمية لمد جسور التعاون مع فريق الحملة الوطنية للتطعيمات المكون من نحو 45 شخصية من المختصين في هذا المجال من مختلف ربوع ليبيا .

يذكر بأن الحملة ستنطلق في كافة مدن ومناطق ليبيا من خلال المؤسسات التعليمية يوم 8 ديسمبر من الشهر المقبل .

