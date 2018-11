«الوطنية لحقوق الإنسان» تدين الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو

المتوسط:

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء الهجوم الإرهابي لعناصر تنظيم “داعش”، الذي استهدف مركز للشرطة بمدينة تازربو مساء أمس الجمعة ، والذي أسفر عن وقوع 7 ضحايا من بينهم اثنين مدنيين واربعة عناصر أمن بمركز الشرطة ، وكذلك عدد من المختطفين وعدد من الجرحي والمصابين جراء الهجوم .

و تعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، هذه العملية الإرهابية التي استهدفت احد المراكز الأمنية بمدينة تازربو دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب و الجماعات والكيانات المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا .

وتجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، التأكيد علي أن حجم التحديات الأمنية وحالة الفراغ الأمني واستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي يشكل البيئة المناسبة التي يتنامي ويتوسع فيها خطر الإرهاب والتطرف ويتصاعد فيها خطره في البلاد، مما يستدعي توافقًا عاجلًا بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.

وكما تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على ضرورة الإسراع في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها المبذولة، لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والقضاء عليه، أمام تزايد التهديدات الإرهابية وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد مؤشرات جرائمه الخطيرة.

وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، جميع مكونات المجتمع الليبي وجميع الأطراف السياسية والاجتماعية الليبية والقوي الوطنية بضرورة توحيد الجهود والمساعي المبذولة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا واجتثاثه من جذوره .

