بعد هجوم تازربو الارهابي.. داخلية المؤقتة: لن يهنأ لنا بال حتى نقضي مع الجيش على آفة الإرهاب

ليبيا – نعت وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة أفراد المؤسسة الشرطية الذين قضوا في هجوم بلدية تازربو الذي استهدف مركز شرطتها واصفةً إياه بـ”الغادر والجبان”.

وزارة الداخلية تقدمت بحسب مكتبها الإعلامي بأحر التعازي وأصدق المواساة لأسرة الضحايا، معربةً عن أملها في عودة المفقودين لأهلهم وذويهم سالمين وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وأكدت الوزارة على أنها لن يهنأ لها بال حتى تقضي مع الجيش على هذه الآفة المتمثلة في الإرهاب، معلنةً أن مطاردة هذه الجماعات بدأت منذ لحظة فرارهم تحت وطأة نيران الرجال الذين تصدوا لهذه الهجمة الغادرة.

وحذرت وزارة الداخلية بالحومة المؤقتة قائلة:”و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون”.

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