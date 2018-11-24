اخبار ليبيا الان

«المسماري»: منطقة تازربو لا توجد بها قوة عسكرية سواء كتيبة واحدة

تم النشر منذُ 1 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري أن الهجوم الإرهابي  على منطقة تازربو بسبب استغلال داعش بعد المنطقة حيث أنها تبعد 400 كم ، ولا توجد بها قوة عسكرية وإنما فقط كتيبة يوجد بها مكتب لقيادة الجيش وعدد أفراده قليل.

وأكمل المسماري ،  أن عناصر التنظيم دخلوا المدينة من خلال مركبات تحمل شعارات الجيش وقوات الصاعقة، فعند دخولهم بدا للوهلة الأولى أنهم قوة صديقة ، ولكن عندما وصلوا مدخل الفرقة قاموا بإطلاق النار.

وأوضح المسماري،  أن الإرهابيين دخلوا بشكل مباشر الى مديرية الشرطة ومركز الأمن وتوجهوا بعد ذلك للاستخبارات العسكرية ، وقاموا بالرماية عليها ، فتنبه السكان الى أن هذا الهجوم ارهابي ، فحملوا السلاح .

وانتقد المسماري الأمم المتحدة مطالباً إياها برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وقال لولا ذلك لتمكنا من تسليح عدد أكبر من أفراد الجيش، وتوفر لدينا طائرات وقوات ، لكن المجتمع الدولي شريك بالجريمة .

وشدد المسماري على أن قوات الجيش أصدرت الأوامر لآمر المنطقة العسكرية بالكفرة واجدابيا لتقديم كل الدعم لمنطقة تازربو ، وقد تم تحديد وجهة انسحاب الارهابيين ، حيث استعد آمر منطقة الكفرة بقواته لمواجهتهم.

 

The post «المسماري»: منطقة تازربو لا توجد بها قوة عسكرية سواء كتيبة واحدة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك