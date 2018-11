«المسماري»: منطقة تازربو لا توجد بها قوة عسكرية سواء كتيبة واحدة

المتوسط:

أكد المتحدث باسم الجيش أحمد المسماري أن الهجوم الإرهابي على منطقة تازربو بسبب استغلال داعش بعد المنطقة حيث أنها تبعد 400 كم ، ولا توجد بها قوة عسكرية وإنما فقط كتيبة يوجد بها مكتب لقيادة الجيش وعدد أفراده قليل.

وأكمل المسماري ، أن عناصر التنظيم دخلوا المدينة من خلال مركبات تحمل شعارات الجيش وقوات الصاعقة، فعند دخولهم بدا للوهلة الأولى أنهم قوة صديقة ، ولكن عندما وصلوا مدخل الفرقة قاموا بإطلاق النار.

وأوضح المسماري، أن الإرهابيين دخلوا بشكل مباشر الى مديرية الشرطة ومركز الأمن وتوجهوا بعد ذلك للاستخبارات العسكرية ، وقاموا بالرماية عليها ، فتنبه السكان الى أن هذا الهجوم ارهابي ، فحملوا السلاح .

وانتقد المسماري الأمم المتحدة مطالباً إياها برفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، وقال لولا ذلك لتمكنا من تسليح عدد أكبر من أفراد الجيش، وتوفر لدينا طائرات وقوات ، لكن المجتمع الدولي شريك بالجريمة .

وشدد المسماري على أن قوات الجيش أصدرت الأوامر لآمر المنطقة العسكرية بالكفرة واجدابيا لتقديم كل الدعم لمنطقة تازربو ، وقد تم تحديد وجهة انسحاب الارهابيين ، حيث استعد آمر منطقة الكفرة بقواته لمواجهتهم.

