“الوطنية لحقوق الإنسان” تدين الهجوم الإرهابي على تازربو

طرابلس-العنوان

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء الهجوم الإرهابي لعناصر تنظيم “داعش”، الذي استهدف مركز للشرطة بمدينة تازربو مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن وقوع 9 ضحايا من بينهم اثنين مدنيين وأربعة عناصر أمن بمركز الشرطة، وعدد من المختطفين وعدد من الجرحى والمصابين.

وفي بيان صحفي نشرته اليوم السبت قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، “إن هذه العملية الإرهابية التي استهدفت أحد المراكز الأمنية بمدينة تازربو دليلاً آخر على ما تعانيه ليبيا من خطر الإرهاب والجماعات والكيانات المتطرفة التي تمثل خطرا وتهديدا كبيرين على الأمن والسلم والاستقرار في ليبيا.”

وأضاف البيان “تجدد اللجنة، التأكيد على أن حجم التحديات الأمنية وحالة الفراغ الأمني واستمرار حالة الانقسام السياسي والمؤسساتي يشكل البيئة المناسبة التي يتنامي ويتوسع فيها خطر الإرهاب والتطرف ويتصاعد فيها خطره في البلاد، مما يستدعي توافقًا عاجلًا بين جميع الأطراف السياسية والاجتماعية والوطنية وتحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية الشاملة في ليبيا.”

وأوضح البيان أن اللجنة تجدد على ضرورة الإسراع في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتوحيد جهودها المبذولة، لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف والقضاء عليه، أمام تزايد التهديدات الإرهابية وتمدد تنظيم داعش الإرهابي وتصاعد مؤشرات جرائمه الخطيرة.

وطالبت اللجنة في ختام بيانها جميع مكونات المجتمع الليبي وجميع الأطراف السياسية والاجتماعية الليبية والقوي الوطنية بضرورة توحيد الجهود والمساعي المبذولة لمواجهة خطر الإرهاب والتطرف في ليبيا واجتثاثه من جذوره.

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