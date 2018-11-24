معارك ضارية بين الجيش وداعش في الهاروج

أفادت مصادر لـ218 أن معارك تدور رحاها في هذه الأثناء بمنطقة بوابة وادي الحطب بمدخل جبل الهاروج، تشنها كتيبة سبل السلام و602 التابعتان للمنطقة العسكرية الكفرة، والكتيبة 152 وشباب تازربو، ضد المجموعات الإرهابية التابعة لتنظيم داعش.

وأكدت المصادر ذاتها أنَّ أبطال الكتائب والوحدات العسكرية المذكورة تمكنوا من تدمير وحرق عدد من الآليات التابعة لعناصر التنظيم الإرهابي، كما أسقطوا منهم 6 قتلى.

وأوضحت المصادر أنّ المعركة ما زالت قائمة، وأن عملية مطاردة لفلول الإرهاب المُدبرة تجري على نطاق واسع في محيط منطقة الهاروج.

يشار إلى أن هجوماً مباغتاً كانت قد شنته عناصر التنظيم يوم أمس الجمعة على مديرية أمن تازربو، نتج عنه سقوط 9 شهداء في صفوف رجال الأمن إلى جانب عدد من الجرحى، الأمر الذي استدعى قوى الجيش الوطني في المنطقة والمناطق المجاورة إلى الالتحام ومطاردة فلول هذا التنظيم الإرهابي والنيل منه.

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