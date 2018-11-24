مركز مكافحة الأمراض يدعو لتكثيف الجهود بمدن الجنوب

قال مدير مركز مكافحة الأمراض بدر الدين النجار، السبت، إن تكرار الحالات المصابة بالتلوث الغذائي، وتلوث المياه في الجنوب يدعو لضرورة تكثيف الجهود للتوعية والتثقيف، وتفعيل دور الرقابة الغذائية.

وشدد النجار، في تصريح للرائد، على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية بالمرافق الصحية بمدن الجنوب؛ لمجابهة هذه الحالات، مضيفا أن المركز في تشاور مع منظمة الصحة العالمية؛ لتوفير بعض الأساسيات كالتغذية والمضادات الحيوية وغيرها.

وأشار النجار إلى أن فرق الرصد بالمناطق المذكورة ومن خلال إجراء الفحوصات على بعض العينات استبعدت أن يكون هناك عدوى بمرض “الكوليرا”، مؤكدا أن التوعية والرقابة لهما دور بارز في عدم تكرار مشهد التسمم المتكرر منذ عدة سنوات.

يشار إلى أن حالات للتسمم سجلت خلال الأسبوع الماضي في كل من أجدابيا والقطرون وغات، وتراغن أسفرت عن تسجيل 3 حالات وفاة وعشرات المرضى .

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