طالبت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، بتوحيد الجهود لمواجهة خطر الإرهاب.

وأضافت وزارة الوفاق، خلال بيان لها اليوم السبت ، ” أن الوزارة تستنكر هجوم تازربو لانه عمل جبان”، مطالبة الجميع بالوقوف صفاً واحداً، ووضع مصلحة الوطن والمواطنيين في الدرجة الأولى.

وتواجه وزارة الداخلية بحكومة الوفاق انتقادات بعدم قدرتها على بسط الأمن وفقدان ثقة الليبين .

