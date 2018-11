المتوسط : أكد المتحدث باسم مديرية أمن الكفرة محمد خليل ، أن القوات اشتبكت مع مسلحين يشتبه في تنفيذهم هجوم تازربو قرب الهروج. وأضاف خليل ، قواتنا يشكلها عناصر من الكفرة وتازربو و أجدابيا. وكانت عناصر داعش قد شنوا هجوما إرهابيا ضد مركز شرطة تازربو .

