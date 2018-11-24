في إطار برنامج التنمية.. مؤسسة النفط وشركة البريقة تفتتحان مدرسة السمريات بمدينة الزاوية

ليبيا – إفتتحت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة يوم الخميس الماضي مدرسة السمريات بمدينة الزاوية بعد الانتهاء من عمليات الترميم وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم المؤسسة بتنفيذها في المناطق المجاورة للعمليات النفطية.

أهالي المنطقة تقدموا بحسب المكتب الإعلامي التابع للمؤسسة بالشكر والتقدير لها ولشركة البريقة على هذه المبادرة، معبرين عن سعادتهم البالغة بما وصلت له المدرسة بعد عمليات الترميم خصوصاً وأن هذه المدرسة تعد من أقدم المدارس في المنطقة ويدرس بها حوالي 300 طالب مقسمين على المرحلة الابتدائية والإعدادية.

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وحضر حفل الافتتاح كل من عميد بلدية الزاوية ورئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط ورئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف بالمؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى ممثلين عن وزارة التعليم وعدد من أهالي المنطقة.

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