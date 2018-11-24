تعرف على تفاصيل الهجوم الإرهابي على مركز شرطة تازربو

تازربو-العنوان

قُتل تسعة أفراد من الشرطة على الأقلّ وأصيب 11 آخرون إثر هجوم نُسب إلى تنظيم الدولة الإسلامية على مركز للشرطة في بلدية تازربو جنوب شرق البلاد، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.

وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه “قُتل تسعة أفراد أمن من مركز شرطة تازربو في هجوم لداعش مساء اليوم على المنطقة”.

وأضاف “جرت اشتباكات في محيط المركز، قبل أن يتمكّن أفراد داعش الذين قدموا على عشرة سيارات رباعية الدفع ومدججة بالأسلحة من الانسحاب وخطف عدد من الأشخاص بينهم عميد البلدية ومدنيّون”.

وهذا الهجوم الذي لم تُعلن أيّ جهة مسؤوليتها عنه، هو الثاني في أقلّ من شهر، بعد هجوم أوّل تبنّاه تنظيم الدولة الإسلامية وأدّى إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقلّ في 29 أكتوبر في منطقة الجفرة.

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