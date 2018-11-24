الحكومة المؤقتة: الجماعات الإرهابية تعمل وفق أجندات خارجة تهدف لتمزيق ليبيا

دعت الحكومة المؤقتة الليبيين إلى التوحد في محاربة الإرهاب الذي يسعى إلى نهب خيراته، وتدمير مقدراته.

ووجهت الحكومة في بيان صادر عنها اليوم، كافة الجهات الأمنية إلى أخذ الحيطة والحذر، والعمل الجاد للقضاء على هذه الجماعات الإرهابية، تعقيباً على الهجوم الغاشم الذي استهدف مدينة تازربو أمس الجمعة، وخلف عدداً من الضحايا.

ووفقاً للبيان، أن هذه الأعمال الإجرامية، تبين فظاعة تصرفات هذه الجماعات المارقة التي تعمل وفق أجندات مسبقة ترعاها دول خارجية بعينها، تهدف إلى تمزيق ليبيا، وضرب أمنها، وحرق مقدراتها.

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