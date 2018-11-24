بلدية سرت تؤكد بدء المرحلة التمهيدية بشأن تركيب كاميرات مراقبة في المدينة

ليبيا – أكدت بلدية سرت على إجراء الفريق الفني المكلف من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية برئاسة مدير عام التخطيط والخدمات الالكترونية عبد الرحمن ابودبرة، متابعة الزيارات الميدانية للمواقع التي تم اقتراحها لتركيب كاميرات المراقبة بها.

بلدية سرت أشارت بحسب مكتبها الإعلامي إلى أن الفريق استكمل زيارة هذه المواقع أمس الجمعة تمهيداً لوضع مخطط لتنفيذها عن طريق شركة ZTE.

يشار إلى أن بلدية سرت تعمل حالية بدعم البعثة الأممية على تجهيز وصيانة بعض مرافق المدينة وتهيئتها لتقديم الخدمات لكافة المواطنين .

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