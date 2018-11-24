بالتمر: لا تزوير في مصلحة الأحوال وإجراء صارم لإضافة الأسر والأفراد

نفى رئيس مصلحة الأحوال محمد بالتمر وقوع أية عمليات تزوير خلال تسلمه مهام رئاسة المصلحة منذ العام 2017 ، مشيرا إلى أن ما تم الحديث عنه من عمليات التزوير كان قبل تسلمه .

وأضاف خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي بثته قناة ليبيا أمس الجمعة ، أن مشروع الانطلاقة الذي تعمل عليه المصلحة كفيل بمعالجة ما جرى من مخالفات وتجاوزات في الفترة ما قبل 2012 .

وأشار إلى أنه في حال حدوث خطأ إدخال من قبل الموظف فإنه يعالج ويتم تصحيحه ، بينما إذا كان التغيير في البيانات متعمدا فإن الموظفيحال إلى إدارة التفتيش والمباحث للتحقيق معه ، ومن ثم إلى القضاء .

ونوه إلى ما تم الحديث عنه بخصوص إضافة أسر وأفراد الى السجلات ، موضحا أن المصلحة اتخذت اجراءا صارما لمنع ذلك ، يتمثل بعدم قبول المنظومة قبول إضافة أسرة أو فرد إلا بعد موافقة اللجنة المختصة ، المكونة من رئيس كل فرع وعدد من المعنيين ، شريطة أن يوقّع جميعم على ذلك .

وحول كتيب العائلة الإلكتروني الذي أصدرته المصلحة، بين بالتمر أن هذه الخطوة تسهل على المواطنين بكافة المعاملات ، وكافة المجالات.

وأضاف خلال حديثه لقناة ليبيا عبر برنامج خلاصة ، أن هذا الكتيب يغني عن كتيب الوضع العائلي العادي، وبالتالي لا يحتاج المواطن لإرفاقه خلال مراجعته للمصلحة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا