بسبب الهجوم ضد ” السراج” .. “الجوية الليبية” تتراجع عن زيادة أسعار التذاكر

المتوسط :

قالت شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت، “نعلم المواطنين بأن أسعار التذاكر ستبقى كما كانت في السابق ولن تتغير حسب تعليمات رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي.”

وكانت قد أعلنت شركتا الخطوط الجوية الليبية، والخطوط الأفريقية، عن رفع أسعار التذاكر حوالي 3 أضعاف، ابتداءً من 1 ديسمبر 2018.

و واجهت حكومة الوفاق الوطني هجوما شرسا من الليبيين بسبب قرار رفع تذاكر الطيران بسبب تحريك سعر الصرف.

