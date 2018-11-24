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برلماني عن مدينة تازربو : أطالب الأجهزة الأمنية بتقديم الدعم لمواجهة المتطرفين

تم النشر منذُ 2 ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أدان عضو مجلس النواب الليبي عن مدينة ” تازربو ” النائب ” محمد دومه ” الهجوم الإرهابي الجبان على مركز شرطة مدينة ” تازربو ” والذي راح ضحيته حوالي 9  وعدد من الجرحى.

وطالب ” دومه ” الجهات الأمنية والأجهزة المختصة بتقديم الدعم اللازم لمدينة ” تازربو ” لمواجهة الجماعات الإرهابية المتطرفة.

و تقدم  دومه  بتعازيه وصادق مواساته لأهالي ” تازربو ” وأسر الضحايا الذي قضو في الهجوم الإرهابي متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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