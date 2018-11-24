“الخطوط الليبية” تتراجع عن رفع أسعار تذاكرها

أعلنت إدارة شركة الخطوط الجوية الليبية، اليوم السبت، تراجعها عن قرار رفع أسعار تذاكر السفر، الذي كشفت عنه مؤخرا، وكان من المُقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من ديسمبر المُقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت عن توجُّهها لرفع أسعار تذاكِرها بنسبة 183%، بما يتناسب مع سعرِ الدولار الجديد المُعلن عنه في خطة الإصلاحات الاقتصادية، والذي ارتفع أيضا بالنسبة ذاتها.

وقالت الخطوط الليبية إنّها اضطرت إلى اتخاذ القرار بعد أن شملها السعر الجديد للدولار، مُشيرة إلى أنّها تواصلت مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي للمُطالبة باستثنائها من القرار لكن محاولاتها باءت بالفشل.

وسبق أن تراجعت شركة الخطوط الأفريقية أيضاً عن تطبيق قرار رفع أسعار تذاكرها لـ3 أضعاف سعرِها الحالي، لكنها أعلنت أن هذا التراجع يندرج تحت بند التأجيل وليس الإلغاء.

وقابل الشارع الليبي قرارات رفع أسعار تذاكر السفر باستنكار وغضب كبيرين، الأمر الذي شكل ضغطاً كبيراً على الشركتين اللتين تراجعتا بعد أقل من 48 ساعة على هذه القرارات.

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