إحباط عملية تهريب عملة صعبة ..كانت وجهتها إسطنبول 

أخبار ليبيا24- خاص

أحبط العاملون في جمارك مطار معيتيقة، محاولة تهريب عملة صعبة ، كانت بحوزة أحد المسافرين المتجهين إلى مدينة إسطنبول التّركيّة.

وتمكّن أعضاء قسم مكافحة التهريب والمخدرات ، والمكلفون بالعمل في مطار معيتيقة اليومين الماضيين، وبالتّعاون مع أعضاء الجمارك، من ضبط حقيبة كانت بحوزة أحد المسافرين في صالة المغادرة الدّولية تحوي مبلغ مالي وقدره (100.3500ألف يورو) مليون وثلاثة آلاف وخمسمائة ألف يورو”، حيث كانت الرّحلة متّجهة إلى مطار إسطنبول، وتم اتّخاد باقي الإجراءات القانونيه حيالها .



وكانت هيئة الجمارك في المطار ، قد تمكنت في العاشر من أبريل الماضي ، من ضبط أحد الأفراد و بحوزته حقيبة تحتوي على (914000 ألف يورو) “تسعمائة وأربعة عشر ألف يورو”.



يشار إلى أنّ عملية إحباط محاولات لتهريب الأموال من ليبيا إلى تركيا ،ليست الأولى من نوعها، حيث أحبطت شرطة مطار بنينا ، في وقت سابق ثلاث محاولات، بين شهري فبراير ومارس لهذا العام .

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