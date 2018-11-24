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اليونسكو تمول 4 مشاريع للجنة الوطنية للتربية والثقافة

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تصدر ملف تمكين الليبيين من الحصول على وظائف في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة “اليونسكو” مباحثات الأمين العام للجنة الوطنية للتربية والثقافة عبدالمنعم أبو لائحة ، خلال لقاءاته المسؤولين أثناء زيارته مقر المنظمة في باريس .

كما تم التطرق اللقاء إلى آلية عمل المنظمة داخل ليبيا ، كنقل تبعية اللجنة لمكتب المنظمة بالرباط بدلا من القاهرة .

وأعلن مساعد المديرة العامة للعلاقات الخارجية بالمنظمة ” فيرمن ماتوكو” عن موافقة المنظمة على تمويل المشاريع المقدمة للمنظمة من قبل اللجنة ، حيث سيتم دعم 4 مشاريع منها خلال الأسابيع القادمة ومن خلال برنامج (participating programs) .

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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