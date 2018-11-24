أزمة رفع أسعار تذاكر السفر مستمرة.. الخطوط الليبية تنفى العدول عن رفع أسعار تذاكرها

ليبيا – وقع المتابعون لأزمة رفع أسعار تذاكر السفر ، اليوم في حيرة بعد تضارب البيانات والتصريحات الصادرة عن شركة الخطوط الجوية الليبية، فبعد أن أعلن رئيس مجلس إدارة الشركة الطيار خالد التيناز في وقت سابق ، توقف الشركة عن رفع الأسعار لأجل غير مسمى ليصدر منذ قليل ، عن مدير المكتب الإعلامي للخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة عبر قناة النبأ نفي الشركة قرار العدول عن رفع أسعار التذاكر المتداول.

وكانت الإفريقية القابضة قد أصدرت بياناً يوم أمس تحصلت المرصد على نسخة منه أوضحت فيه أسباب الشركتين لرفع الأسعار لكنها عادت وطلبت من مجلسي إدارة الشركتين ، ضرورة ايقاف الإجراء الذي ترتبت على تغيير سعر صرف الدينار الليبي من خلال رفع رسوم شراء العملة الاجنبية التي تعتمد عليها الشركة في تعاملاتها ، معتبرةً أن الزيادة المقترحة بمقدار 183% جاءت متسرعة ودون دراسة اقتصادية متكاملة.

وحسب البيان فأن الإجراء سيتوقف لأجل غير مسمى حتى تتم دراسته بشكل كامل ومناقشته مع المؤسسات الحكومية ومصرف ليبيا المركزي ، مرجعاً قرار الالغاء إلى الردود السلبية لشريحة واسعة من المواطنين على قرار زيادة أسعار تذاكر الطيران.

وقد أصدر التيناز بياناً يوم أمس قال فيه بأنهم :” طلبوا من مصرف ليبيا المركزي استثناء شركات الطيران الوطنية من قرار سعر الصرف الأخير، خوفاً من أن يقع أثر ذلك على المواطن ، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض”.

ورأى التيناز أن :”الأولى بالناس الاحتجاج على القرار الجائر الصادر عن المركزي وليس على ما ترتب عليه من قرارات وضعت شركات الطيران بين مطرقة المركزي وسندان المواطن ، وشركات الطيران لن يستمر صمودها طويلاً ” ، مضبفاً بأنهم سيستمرون بالاسعار القديمة حتي يقضي الله أمرا كان مفعولا وقوفاً مع المواطن والي جانبه دائماً كما عهدنا حسب قوله.

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