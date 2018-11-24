الأعلى للدولة يدين هجوم تازربو، ويدعو حكومة الوفاق إلى توفير الأمن

عبر المجلس الأعلى للدولة، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات عملية الهجوم الإرهابي التي استهدفت مركز شرطة ببلدية تازربو أمس الجمعة.

ودعا المجلس، حكومة الوفاق الوطني إلى أداء واجبها في بسط الأمن وتأمين حياة المواطنين، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحرير المختطفين ومحاسبة المتورطين في هذه العملية ومنع أي محاولات قادمة.

وقال المجلس، إن هذه العمليات الإرهابية والممارسات الإجرامية تستغل حالة الانقسام السياسي لضرب الاستقرار، داعيا كافة الأطراف الوطنية إلى توحيد الصفوف وتكثيف الجهود في مواجهة هذه المجموعات المارقة.

واعتبر المجلس الأعلى للدولة، هذا الهجوم والذي سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى عمل مناف لأخلاق الدين الحنيف وتعاليمه وللأعراف الإنسانية، وفق ما ذكر البيان.

وجدد المجلس، دعوته إلى أعضاء مجلس النواب للإيفاء بالاستحقاقات الوطنية والإسراع بتوحيد المؤسسات لإنهاء الانقسام وحالة التشظي التي تمر بها البلاد، كما نعى شهداء الواجب الذين قضو نحبهم نتيجة هذا العمل “الإرهابي”.

يذكر أن مجموعة مسلحة استهدفت مركز شرطة تازربو الواقعة جنوب شرق ليبيا مساء أمس الجمعة، أدى إلى مقتل تسعة أشخاص وجرح أكثر من عشرة أخرين، إضافة إلى أسر عدد من الأفراد.

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